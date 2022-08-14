«Полное опустошение». Ермаков - о поражении ЦСКА в матче с «Зенитом»

Хавбек московского ЦСКА Никита Ермаков отреагировал на поражение команды в матче пятого тура РПЛ с «Зенитом» (1:2).

Напомним, что в составе победителей голы забили Малком и Мантуан. У ЦСКА отличился Федор Чалов.

«Тяжёлая игра, очень обидно проигрывать, полное опустошение. Что касается отмененного гола, то надо смотреть повтор. Уже ничего не вернуть», — цитирует Ермакова официальный сайт ЦСКА.

Добавим, что Никита появился на поле на 70-й минуте встречи.

«Зенит» набрал 11 очков и временно возглавил турнирную таблицу, однако уже завтра его может сместить с первой строчке московский «Спартак». ЦСКА с десятью очками пока делит второе место с красно-белыми.