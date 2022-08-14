Пиоли - о победе над «Удинезе»: Мы пропустили быстрый гол, должны начинать матчи лучше

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли дал комментарий после победы над «Удинезе» в матче первого тура чемпионата Италии (4:2).
«Мы пропустили быстрый гол, должны начинать матчи лучше. Зато потом мы полчаса показывали прекрасный футбол», - приводит слова специалиста сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «россонери», в составе которых дублем отметился хорват Анте Ребич. Еще по одному мячу забили Тео Эрнандес, реализовавший пенальти, и Браим Диас.
Гости ответили точными ударами экс-защитника ЦСКА Родриго Бекао и Адама Мазины.