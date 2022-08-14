Анчелотти назвал претендентов на победу в ЧМ-2022 в Катаре

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти назвал фаворитов предстоящего ЧМ-2022 в Катаре.

Ранее стало известно, что ФИФА перенесла матч открытия чемпионата мира на день раньше. Стартовый матч турнира между Катаром и Эквадором состоится 20 ноября.

«На данный момент сильнейшими являются сборные Бразилии и Франции. После них идет Аргентина. Команда Скалони снова на вершине. К тому же, у них есть Месси, а также запущен процесс обновления», — цитирует Анчелотти итальянские СМИ.

Добавим, что сборная России пропустит турнир в связи с отстранением от участия в международных соревнованиях под эгидой ФИФА.