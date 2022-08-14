Невилл сравнил «Манчестер Юнайтед» с командой детей после разгрома от «Брентфорда»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл рассказал, что думает о разгромном поражении манкунианцев от «Брентфорда» (0:4) в матче второго тура чемпионата Англии.

«Это выглядело так, как будто команда взрослых мужчин играет против детей до девяти лет. Я не удивлен. Хотя надеялся, что они сыграют лучше вдали от «Олд Траффорд», - приводит слова Невилла Daily Mail.

Напомним, что в составе победителей отличились Джошуа Да Силва (10-я минута), Матиас Йенсен (18-я), Бен Ми (30-я) и Брайан Мбеумо (35-я).

Команда Томаса Франка с четырьмя очками поднялась на третью позицию турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Эрика тен Хага располагаются на 20-й строчке, не набрав ни одного очка.

В следующем туре «Брентфорд» отправится в гости к «Фулхэму» (20 августа), а «Манчестер Юнайтед» примет дома «Ливерпуль» (22 августа).