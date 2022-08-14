Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Хави - о ничьей с «Райо Вальекано»: Мы должны верить в эту игровую модель

«Барселона» разошлась миром со своим соперником - 0:0.
14 августа 2022 13:39

Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча первого тура чемпионата Испании против «Райо Вальекано».

«Сегодня мы разочарованы, но это только начало, мы должны продолжать верить в эту игровую модель, которая должна привести нас к успеху», - приводит слова Хави Marca.

Встреча завершилась со счетом 0:0. Отметим, что в составе хозяев на третьей добавленной минуте был удален Серхио Бускетс, получивший вторую желтую карточку.

Всего ко второму тайму арбитр матча добавил девять с половиной минут, но и этого времени не хватило каталонцам, чтобы начать чемпионат с победы.

источник: Marca
Это интересно:
Семин считает, что Миранчук после «Торино» перейти в топ-клуб
Накануне россиянин дебютировал за туринский клуб.
14.08.2022 14:32
Футбол
«Химки» — «Ахмат» объявили стартовые составы на матч пятого тура РПЛ
Встреча в подмосковном городе начнется в 15:00.
14.08.2022 14:30
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Манчестер Юнайтед» согласовал условия контракта с Адриеном Рабьо
Стоимость трансфера составит 15 млн фунтов + 5 млн в качестве различных бонусов.
14.08.2022 14:14
Футбол
Каррера считает, что гол Миранчука за «Торино» является предвестником хорошего будущего
Накануне россиянин дебютировал за туринский клуб.
14.08.2022 13:58
Футбол
В ЦСКА рассказали, почему Карраскаль провел один тайм матча с «Зенитом»
В активе футболиста три гола в новом сезоне РПЛ.
14.08.2022 13:50
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Хави - о ничьей с «Райо Вальекано»: Мы должны верить в эту игровую модель
«Барселона» разошлась миром со своим соперником - 0:0.
14.08.2022 13:39
Футбол
Анчелотти назвал претендентов на победу в ЧМ-2022 в Катаре
Действующим чемпионом мира является сборная Франции.
14.08.2022 13:17
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Невилл сравнил «Манчестер Юнайтед» с командой детей после разгрома от «Брентфорда»
Манкунианцы уступили со счетом 0:4.
14.08.2022 13:07
Футбол
«Полное опустошение». Ермаков - о поражении ЦСКА в матче с «Зенитом»
14.08.2022 13:00
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Пиоли - о победе над «Удинезе»: Мы пропустили быстрый гол, должны начинать матчи лучше
«Милан» обыграл своего соперника со счетом 4:2.
14.08.2022 12:52
Футбол
«Если бы гол ЦСКА не отменили, «Зенит» надломился бы». Деменко — о матче в Санкт-Петербурге
Бывший игрок «Зенита» Максим Деменко признался «Плеймейкеру», что в этом сезоне ЦСКА навяжет питерцам борьбу за золото.
«Несмотря на травму Мозеса красно-белые победят 3:2». Прогноз Ловчева на матч «Спартак» — «Сочи»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от одного из центральных матчей 5-го тура РПЛ (14 августа, 20:00).
«Вырвался из когтей Гасперини, теперь развернется по-настоящему!» Что говорят о ярком дебюте Миранчука за «Торино»
Алексея Миранчука можно поздравить: «Торино», куда он перебрался из «Аталанты» перед самым стартом сезона, начала Серию А с победы над «Монцей» (2:1), а россиянин отметился голом в концовке первого тайма.
Один хай-кик решает все! Как Вера нокаутировал Круса на UFC on ESPN 41
В Сан-Диего прошел очередной турнир UFC, в главном бою которого эквадорец Марлон Вера победил американца Доминика Круса.
Сафонов — молодец, остальным — тройка! Как «Динамо» и «Краснодар» разочаровали московскую публику
В заключительном субботнем матче 5-го тура РПЛ бело-голубые не смогли дома переиграть «быков» (0:0).
«Я бы засчитал второй гол армейцев». Хусаинов — о судействе матча «Зенит» — ЦСКА
Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал «Плеймейкеру» по горячим следам спорные эпизоды из матча 5-го тура РПЛ «Зенит» - ЦСКА (2:1).
За «Зенит» сыграли и ВАР, и Кукуян. Как бразильцы и судьи не дали ЦСКА набрать очки в Санкт-Петербурге
В центральном матче стартового отрезка РПЛ чемпион страны в тяжелой борьбе вырвал три очка у армейцев (2:1).
«Три очка после пяти туров — не повод для отставки Циннбауэра». Леонченко — о провальном старте «Локомотива»
Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко после ничьей с «Крыльями Советов» в 5-м туре РПЛ (1:1) рассказал о ситуации в столичном клубе.
Пробил пенальти в небо и рассмеялся. Как выявлять договорные матчи
11-метровые летят в небо, судьи удаляют игроков с поля ни за что, коэффициенты букмекеров сходят с ума. «Плеймейкер» рассказывает о признаках футбольных договорняков.
«Даже без Клаудиньо и Кузяева чемпионы забьют армейцам три мяча». Прогноз Ловчева на матч «Зенит» — ЦСКА
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев по просьбе «Плеймейкера» оценил шансы соперников по центральному противостоянию 5-го туре РПЛ (13 августа, 17:00).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика