Хави - о ничьей с «Райо Вальекано»: Мы должны верить в эту игровую модель

Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча первого тура чемпионата Испании против «Райо Вальекано».

«Сегодня мы разочарованы, но это только начало, мы должны продолжать верить в эту игровую модель, которая должна привести нас к успеху», - приводит слова Хави Marca.

Встреча завершилась со счетом 0:0. Отметим, что в составе хозяев на третьей добавленной минуте был удален Серхио Бускетс, получивший вторую желтую карточку.

Всего ко второму тайму арбитр матча добавил девять с половиной минут, но и этого времени не хватило каталонцам, чтобы начать чемпионат с победы.