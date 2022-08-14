В ЦСКА рассказали, почему Карраскаль провел один тайм матча с «Зенитом»

В московском ЦСКА рассказали, с чем связано плохое самочувствие хавбека Хорхе Карраскаля.

Напомним, что 24-летний футболист появился на поле во втором тайме матча пятого тура РПЛ с «Зенитом» (1:2).

«Два дня в Турции и утомительные нынче перелеты — и ко всему добавилась вирусная инфекция, температура поднималась до 39,5. С этой проблемой справились, но после небольшой тренировочной паузы проявился и мышечный дискомфорт. Поэтому можно лишь поблагодарить медицинский штаб и, конечно, самого Хорхе за то, что вчерашние 45 минут вообще стали возможными. Обстоятельства недельного цикла этому явно не способствовали», — написал Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо в своем телеграм-канале.

Добавим, что армейцы с десятью очками делят второе место со «Спартаком» в таблице чемпионата России.