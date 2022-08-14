Каррера считает, что гол Миранчука за «Торино» является предвестником хорошего будущего

Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал игру полузащитника Алексея Миранчука в матче против «Монцы» в рамках первого тура чемпионата Италии.

«Рад за Алексея, он молодец. Забитый мяч в первом же матче - лучшее начало. Такой старт предвещает хорошее будущее Миранчука в «Торино». Ждем подобного в следующих играх», - приводит слова итальянского специалиста российское СМИ.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых отличились российский полузащитник Алексей Миранчук и парагвайский нападающий Тони Санабрия. Хозяева ответили мячом Дани Моты.

Напомним, Миранчук перешел в «Торино» из «Аталанты» буквально за пару дней до старта первенства.