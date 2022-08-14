«Химки» — «Ахмат» объявили стартовые составы на матч пятого тура РПЛ

Стали известны стартовые составы подмосковных «Химок» и грозненского «Ахмата» на игру пятого тура чемпионата России.
Отметим, что встречу обслужит бригада судей во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга.
«Химки»: Лантратов, Никитин, Данилкин, Филин, Боженов, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Ломовицкий, Гбане, Руденко.
«Ахмат»: Шелия, Журавлев, Быстров, Нижич, Богосавац, Тодорович, Тимофеев, Трошечкин, Швец, Садулаев, Конате.
«Химки» набрали семь очков и занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с пятью очками располагается на девятой строчке.
источник: «Советский спорт»