Семин считает, что Миранчук после «Торино» перейти в топ-клуб

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал игру полузащитника Алексея Миранчука в матче против «Монцы» в рамках первого тура чемпионата Италии.

«Считаю, у Алексея еще есть шансы перейти в топ-клуб. Во-первых, все будет зависеть от того, как он проведет новый сезон. Тут все находится в его руках. Во-вторых, очень важно, что он уже адаптировался к Италии», - приводит слова специалиста российское СМИ.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых отличились российский полузащитник Алексей Миранчук и парагвайский нападающий Тони Санабрия. Хозяева ответили мячом Дани Моты.

Напомним, Миранчук перешел в «Торино» из «Аталанты» буквально за пару дней до старта первенства.