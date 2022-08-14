Непомнящий - о матче с «Сочи»: «Спартак» сейчас способен обыграть любую команду

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от матча пятого тура чемпионата России между красно-белыми и «Сочи».

«Спартак» сейчас способен обыграть любую команду. Спартаковская атака примерно на одном уровне с зенитовской: очень мощные, быстрые футболисты нападения, умеющие все», - приводит слова Непомнящего телеканал.

Встреча «Спартак» - «Сочи» состоится 14 августа в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым.

После четырех туров в РПЛ «Спартак» с десятью очками располагается на второй позиции. «Сочи» находится на третьей строчке, имея в своем активе девять очков.