Голкипер «Байера» Лунев получил травму и пропустит шесть недель

Российский вратарь «Байера» Андрей Лунев получил повреждение в матче второго тура чемпионата Германии против «Аугсбурга» (1:2). Об этом сообщает пресс-служба леверкузенского клуба.

Отмечается, что Лунев травмировал сухожилие правого бедра, когда выбивал мяч. 30-летний футболист пропустит шесть недель.

Напомним, что Лунев перешел в «Байер» в июле прошлого года на правах свободного агента, подписав с командой двухлетний контракт. Всего за «фармацевтов» он отыграл две игры во всех турнирах, пропустив два гола.

В России вратарь защищал цвета «Зенита», «Уфы» и московского «Торпедо». В составе петербуржцев он трижды завоевывал чемпионство в РПЛ.