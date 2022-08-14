«Ювентус» собирается приобрести Жоржиньо у «Челси»

«Ювентус» заинтересован в подписании полузащитника «Челси» Жоржиньо. Об этом сообщает PA Media.
По данным источника, туринский клуб намерен оформить трансфер итальянского футболиста после ухода хавбека Адриена Рабьо в «Манчестер Юнайтед».
Напомним, что Жоржиньо выступает за «Челси» с июля 2018 года. В общей сложности он отыграл за «аристократов» 181 матч, забил 26 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 45 миллионов евро.
источник: PA Media