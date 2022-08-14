Гендиректор «Сочи» рассказал, заинтересован ли клуб в подписании Дзюбы

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко отреагировал на вопрос, возможно ли появления в клубе бывшего нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.
«Может ли Дзюба оказаться в «Сочи»? Хаха, прекращайте! А другие трансферы, возможно, будут», - приводит слова Рубашко «РБ-Спорт».
Напомним, что Дзюба покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Он выступал за петербуржцев с 2015 года. Всего за сине-бело-голубых нападающий отыграл 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой футболист стал четырехкратным чемпионом России.
источник: «РБ-Спорт»