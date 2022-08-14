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Гендиректор «Сочи» рассказал, заинтересован ли клуб в подписании Дзюбы

Футболист находится в статусе свободного агента.
14 августа 2022 15:38

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко отреагировал на вопрос, возможно ли появления в клубе бывшего нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

«Может ли Дзюба оказаться в «Сочи»? Хаха, прекращайте! А другие трансферы, возможно, будут», - приводит слова Рубашко «РБ-Спорт».

Напомним, что Дзюба покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Он выступал за петербуржцев с 2015 года. Всего за сине-бело-голубых нападающий отыграл 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой футболист стал четырехкратным чемпионом России.

источник: «РБ-Спорт»
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