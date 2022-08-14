Тен Хаг отменил выходной для игроков «Манчестер Юнайтед» после поражения от «Брентфорда»

Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» назначил тренировку команды на 14 августа, несмотря на запланированный выходной.

Как сообщает в своем твиттере журналист BBC Саймон Стоун, решение об этом принял наставник «МЮ» Эрик тен Хаг. таким образом он отреагировал на поражение от «Брентфорда» (0:4) в матче второго тура АПЛ.

Ранее в СМИ сообщалось, что форвард Криштиану Роналду отказался пожать руку наставнику после игры и не подошел к болельщикам.

«МЮ» проиграл оба матча на старте сезона. Подопечные Эрика тен Хага располагаются на 20-й строчке, не набрав ни одного очка.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» примет дома «Ливерпуль» (22 августа).