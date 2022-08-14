Широков - о матче с «Сочи»: «Спартак» - небольшой фаворит

Экс-полузащитник сборной России Роман Широков спрогнозировал развитие матча 5-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи».

«Трудно сказать, кто фаворит предстоящего матча. Может быть, небольшой фаворит «Спартак», так как дома играют и находятся в неплохой форме. В то же время «Сочи» последние игры выиграл. Последний матч отлично провели с «Нижним Новгородом»: хоть выиграли в один мяч, но моментов очень много создали. Они достаточно удачно играют со «Спартаком». «Спартак» — небольшой фаворит», — сказал Широков популярному российскому спортивному СМИ.

Отметим, что встреча пройдет 14 августа на «Открытии БАНК Арене» и начнется в 20:00 мск. Перед игрой красно-белые идут на втором месте в таблице с десятью очками, в активе сочинцев четвертая строчка и девять баллов.