Андрей Канчельскис: «Сочи» - хороший раздражитель для «Спартака»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис считает, что «Сочи» - первая серьезная проверка для «Спартака» в нынешнем сезоне РПЛ.

«Сочи» — первая серьезная проверка для «Спартака». Будет очень показательный матч. «Спартак» играл до этого с командами из нижней части турнирной таблицы.

В воскресенье будет матч с «Сочи», который в прошлом году стал вторым. Думаю, что «Сочи» — хороший раздражитель для «Спартака», — сказал Канчельскис «Чемпионату».

Отметим, что встреча пройдет 14 августа на «Открытии БАНК Арене» и начнется в 20:00 мск. Перед игрой красно-белые идут на втором месте в таблице с десятью очками, в активе сочинцев четвертая строчка и девять баллов.