Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Андрей Канчельскис: «Сочи» - хороший раздражитель для «Спартака»

Встреча пройдет 14 августа и начнется в 20:00 мск.
14 августа 2022 16:15
автор: Александр Бойченко

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис считает, что «Сочи» - первая серьезная проверка для «Спартака» в нынешнем сезоне РПЛ.

«Сочи» — первая серьезная проверка для «Спартака». Будет очень показательный матч. «Спартак» играл до этого с командами из нижней части турнирной таблицы.

В воскресенье будет матч с «Сочи», который в прошлом году стал вторым. Думаю, что «Сочи» — хороший раздражитель для «Спартака», — сказал Канчельскис «Чемпионату».

Отметим, что встреча пройдет 14 августа на «Открытии БАНК Арене» и начнется в 20:00 мск. Перед игрой красно-белые идут на втором месте в таблице с десятью очками, в активе сочинцев четвертая строчка и девять баллов.

источник: Чемпионат.com
Это интересно:
Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Торпедо» на матч 5-го тура РПЛ
Игра начнется в 17:30 мск.
14.08.2022 16:38
Футбол
автор: Максим Скороходов
Комличенко, Щетинин и Полоз выйдут в стартовом составе «Ростова» на матч против «Пари НН»
Игра пройдет в Нижнем Новгороде.
14.08.2022 16:29
Футбол
автор: Максим Скороходов
Андрей Канчельскис: «Сочи» - хороший раздражитель для «Спартака»
Встреча пройдет 14 августа и начнется в 20:00 мск.
14.08.2022 16:15
Футбол
автор: Александр Бойченко
Широков - о матче с «Сочи»: «Спартак» - небольшой фаворит
Встреча состоится 14 августа на «Открытии БАНК Арене».
14.08.2022 16:12
Футбол
автор: Александр Бойченко
«Монако» объявил о покупке игрока «Зальцбурга» Мохаммеда Камара
Стоимость трансфера оценивается в 15 млн евро.
14.08.2022 15:52
Футбол
Тен Хаг отменил выходной для игроков «Манчестер Юнайтед» после поражения от «Брентфорда»
На данный момент клуб является аутсайдером АПЛ.
14.08.2022 15:45
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Гендиректор «Сочи» рассказал, заинтересован ли клуб в подписании Дзюбы
Футболист находится в статусе свободного агента.
14.08.2022 15:38
Футбол
«Ювентус» собирается приобрести Жоржиньо у «Челси»
Портал Transfermarkt оценивает стоимость итальянского футболиста в 45 миллионов евро.
14.08.2022 15:25
Футбол
Голкипер «Байера» Лунев получил травму и пропустит шесть недель
Вратарь повредил сухожилие правого бедра.
14.08.2022 15:10
Футбол
Непомнящий - о матче с «Сочи»: «Спартак» сейчас способен обыграть любую команду
Встреча состоится 14 августа в Москве.
14.08.2022 14:49
Футбол
Фокусник из Питера. Как Андрей Аршавин доказал, что и наш футболист может быть мировой звездой
Цикл материалов, посвященных 30-летию российского спорта, продолжает статья о самом успешном футболисте страны за этот период – герое бронзового Eвро-2008, обладателе Кубка УЕФА и легионере лондонского «Арсенала».
«Если бы гол ЦСКА не отменили, «Зенит» надломился бы». Деменко — о матче в Санкт-Петербурге
Бывший игрок «Зенита» Максим Деменко признался «Плеймейкеру», что в этом сезоне ЦСКА навяжет питерцам борьбу за золото.
«Несмотря на травму Мозеса красно-белые победят 3:2». Прогноз Ловчева на матч «Спартак» — «Сочи»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от одного из центральных матчей 5-го тура РПЛ (14 августа, 20:00).
«Вырвался из когтей Гасперини, теперь развернется по-настоящему!» Что говорят о ярком дебюте Миранчука за «Торино»
Алексея Миранчука можно поздравить: «Торино», куда он перебрался из «Аталанты» перед самым стартом сезона, начала Серию А с победы над «Монцей» (2:1), а россиянин отметился голом в концовке первого тайма.
Один хай-кик решает все! Как Вера нокаутировал Круса на UFC on ESPN 41
В Сан-Диего прошел очередной турнир UFC, в главном бою которого эквадорец Марлон Вера победил американца Доминика Круса.
Сафонов — молодец, остальным — тройка! Как «Динамо» и «Краснодар» разочаровали московскую публику
В заключительном субботнем матче 5-го тура РПЛ бело-голубые не смогли дома переиграть «быков» (0:0).
«Я бы засчитал второй гол армейцев». Хусаинов — о судействе матча «Зенит» — ЦСКА
Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал «Плеймейкеру» по горячим следам спорные эпизоды из матча 5-го тура РПЛ «Зенит» - ЦСКА (2:1).
За «Зенит» сыграли и ВАР, и Кукуян. Как бразильцы и судьи не дали ЦСКА набрать очки в Санкт-Петербурге
В центральном матче стартового отрезка РПЛ чемпион страны в тяжелой борьбе вырвал три очка у армейцев (2:1).
«Три очка после пяти туров — не повод для отставки Циннбауэра». Леонченко — о провальном старте «Локомотива»
Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко после ничьей с «Крыльями Советов» в 5-м туре РПЛ (1:1) рассказал о ситуации в столичном клубе.
Пробил пенальти в небо и рассмеялся. Как выявлять договорные матчи
11-метровые летят в небо, судьи удаляют игроков с поля ни за что, коэффициенты букмекеров сходят с ума. «Плеймейкер» рассказывает о признаках футбольных договорняков.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика