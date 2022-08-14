Комличенко, Щетинин и Полоз выйдут в стартовом составе «Ростова» на матч против «Пари НН»

Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала составы «Пари НН» и «Ростова» на матч пятого тура.
«Пари НН»: Нигматуллин, Стоцкий, Пенчиков, Гоцук, Агапов, Масоэро, Юлдошев, Калинский, Шарипов, Майга, Кротов.
«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Сильянов, Мелехин, Байрамян, Уткин, Глебов, Щетинин, Полоз, Комличенко.
Игра пройдет в Нижнем Новгороде и начнется в 17:30 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Павел Шадыханов (Москва).
До начала очного матча «Ростов» идет на седьмом месте (8 очков), а «Пари НН» - на 14-м (2 очка).
источник: РПЛ