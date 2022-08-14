Комличенко, Щетинин и Полоз выйдут в стартовом составе «Ростова» на матч против «Пари НН»

Фокусник из Питера. Как Андрей Аршавин доказал, что и наш футболист может быть мировой звездой

Цикл материалов, посвященных 30-летию российского спорта, продолжает статья о самом успешном футболисте страны за этот период – герое бронзового Eвро-2008, обладателе Кубка УЕФА и легионере лондонского «Арсенала».