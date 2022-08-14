Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Торпедо» на матч 5-го тура РПЛ

Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала стартовые составы «Оренбурга» и московского «Торпедо» на матч между командами в рамках пятого тура.
«Оренбург»: Гошев, Сиваков, Полуяхтов, Хотулев, Гойкович, Печенин, Аюпов, Марин Вильчес, Вера, Воробьев, Масилья.
«Торпедо»: Ботнарь, Самсонов, Кутепов, Кожемякин, Рязанцев, Померко, Нетфуллин, Енин, Эркинов, Караев, Калмыков.
Игра пройдет в Оренбурге и начнется в 17:30 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Артем Любимов (Санкт-Петербург).
На данный момент «Оренбург» занимает 11-е место в РПЛ (3 очка), а «Торпедо» - 15-е (1 очко).
источник: РПЛ