Гол Швеца помог «Ахмату» одержать выездную победу над «Химками»

В воскресенье, 14 августа, на «Арене Химки» состоялся матч 5-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Химками». Победу одержали грозненцы со счетом 3:1.

В составе подмосковной команды единственный мяч забил Александр Ломовицкий (60-я минута). У победителей отличились Александр Трошечкин (14), Антон Швец (43) и Артем Тимофеев (90+3).

Таким образом, подопечные Александра Талалаева вышли на восьмое место в таблице с восемью очками, в активе «Химок» девятая строчка и семь баллов.

Отметим, что для главного тренера «Химок» Николая Писарева это был первый матч во главе подмосковной команды.

В следующей игре «Ахмат» поедет в Москву 21 августа для игры с ЦСКА, а «Химки» примут «Локомотив» днем ранее.

РПЛ

5-й тур

«Химки» (Подмосковье) - «Ахмат» (Грозный) 1:3

Голы: Ломовицкий 60, - Трошечкин 14, Швец 43, Тимофеев 90+3