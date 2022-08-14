Джака - о четырех очках Жезуса в игре с «Лестером»: Невероятная работа

Хавбек «Арсенала» Гранит Джака оценил перфоманс нападающего Габриэла Жезуса в игре 2-го тура АПЛ против «Лестера» (4:2). Форвард заработал четыре очка, забив два гола и отдав две передачи.

«Его выступление было невероятным. Два гола и две передачи, работа, которую он делает для команды, просто невероятна. Мы очень счастливы.

Жезус забивает и помогает нам во всем. Я рад за него, потому что считаю очень важным забивать на домашней арене», — цитирует Джаку официальный сайт «Арсенала».

В составе победителей дубль оформил Габриэл Жезус (23-я и 35-я минуты). Также по одному голу в свой актив записали Гранит Джака (55-я) и Габриэль Мартинелли (76-я). Помимо этого, мяч в свои ворота отправил Вильям Салиба.

У гостей отличился Джеймс Мэддисон (74-я).