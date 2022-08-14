Итальянские СМИ похвалили Алексея Миранчука за первый матч в составе «Торино»

Итальянское издание Calciomercato оценила первый матч российского футболиста Алексея Миранчука в игре 1-го тура серии А против «Монцы» (2:1) в 7 баллов, назвав его лучшим игроком матча.

Напомним, что Миранчук на 43-й минуте открыл счет в данной встрече.

Аналогичную оценку россиянин получил и от авторитетного издания Gazzeta dello Sport.

Tuttosport также похвалил 26-летнего полузащитника, но отметила, что по его игре видно, что он недавно присоединился к команде.

Добавим, Миранчук перешел в «Торино» из «Аталанты» буквально за пару дней до старта первенства.