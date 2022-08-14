«Ноттингем Форест» одержал первую за 23 года победу в АПЛ, переиграв «Вест Хэм»

В матче второго тура чемпионата Англии «Ноттингем Форест» на своем поле оказался сильнее «Вест Хэма».

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе »лесников» отличился Тайво Авонийи. Нигерийский нападающий забил гол на второй минуте, компенсированной к первому тайму.

Таким образом, «Ноттингем Форест» с тремя очками поднялся на десятую позицию турнирной таблицы АПЛ. «Вест Хэм» располагается на 19-й строчке, не имея в своем активе очков.

В следующем туре «Ноттингем» сыграет в гостях с «Эвертоном» (20 августа), а «молотобойцы» сыграет на своем стадионе против «Брайтона» (21 августа).