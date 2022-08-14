Стерлинг и Кейн выйдут в стартовом составе «Челси» и «Тоттенхэма» на матч 2-го тура АПЛ

Английская премьер-лига опубликовала стартовые составы «Челси» и «Тоттенхэма» на игру второго тура своего чемпионата.
«Челси»: Менди, Тиаго Силва, Кулибали, Джеймс, Кукурелья, Лофтус-Чик, Жоржиньо, Канте, Маунт, Хавертц, Стерлинг.
«Тоттенхэм»: Льорис, Эмерсон, Дайер, Дэвис, Ромеро, Сессеньон, Сон Хын Мин, Хейбьерг, Бентанкур, Кулусевски, Кейн.
Матч пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 18:30 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Энтони Тэйлор.
Напомним, что в первом туре обе команды выиграли у своих соперников.
источник: АПЛ