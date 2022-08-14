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«Я понял, что не должен мешать». Талалаев - о просмотре матча с «Химками» с трубины

Грозненцы выиграли со счетом 3:1.
14 августа 2022 18:01
автор: Александр Бойченко

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал, почему принял решение смотреть игру 5-го тура РПЛ с «Химками» (3:1) с трибуны стадиона.

«Место хорошее, фартовое. Я здесь много игр сидел наверху. На первой стадии формирования команды тренер должен быть рядом, нести запал, подсказывать вовремя. У нас аналитик сидит сверху, он неплохо контролирует.

В игре с «Зенитом», когда я был дисквалифицирован, команда очень хорошо сыграла, цельно. Я подумал, что нет смысла нет что-то менять. Пошел еще раз.

Вообще, мне первый тайм понравился. Вообще, один из лучших в исполнении моей команды. И я понял, что я не должен мешать», — сказал Талалаев национальному спортивному телеканалу.

В составе подмосковной команды единственный мяч забил Александр Ломовицкий (60-я минута). У победителей отличились Александр Трошечкин (14), Антон Швец (43) и Артем Тимофеев (90+3).

Таким образом, подопечные Александра Талалаева вышли на восьмое место в таблице с восемью очками, в активе «Химок» девятая строчка и семь баллов.

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