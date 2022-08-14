Писарев нашел положительные моменты для «Химок» после поражения от «Ахмата»

Главный тренер «Химок» Николай Писарев прокомментировал проигранный матч 5-го тура «Ахмату» (1:3). Для специалиста это был первый матч во главе подмосковной команды.

«Первый тайм плохой, пропустили два гола — второй со стандарта, что было самое обидное, так как об этом говорили до игры. С 0:2 попытались отыграться, поменяли схему — перешли на игру в два центральных защитника. Это непросто для любой команды.

Потом пошли ва-банк, и было все равно, могли сравнять. Были два хорошо угловых. А затем получили третий гол. Будем разбираться. Второй тайм вселяет надежду», — сказал Писарев национальному спортивному телеканалу.

В составе подмосковной команды единственный мяч забил Александр Ломовицкий (60-я минута). У победителей отличились Александр Трошечкин (14), Антон Швец (43) и Артем Тимофеев (90+3).

Таким образом, подопечные Александра Талалаева вышли на восьмое место в таблице с восемью очками, в активе «Химок» девятая строчка и семь баллов.