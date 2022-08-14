Томас Тухель - о задачах «Челси»: Мы будем идти шаг за шагом

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о задаче, которая стоит перед его командой в стартовавшем сезоне английской премьер-лиги (АПЛ).

«В целом я не хочу искусственно ограничивать наши амбиции в начале августа, но и не хочу давить на нас, называя место, которых мы хотим занять.

Если вы спросите меня, уверен ли я в том, что мы выиграем следующий матч, я думаю, что да, мы можем это сделать, и мы будем готовиться матчу с «Тоттенхэмом», победа над которым и есть наша основная задача на данный момент, тем более, что нас ждет сильный соперник.

Мы будем идти шаг за шагом, и это хорошо, учитывая наши результаты весной и летом, которые были не теми, чего мы хотели достичь. Мы немного отстаем от наших конкурентов, но в этом нет ничьей вины, это реальность. Мы должны сфокусироваться на нашей игре.

Мы постепенно становимся лучше, у нас есть проблемы, которые надо решить, этим мы и занимаемся, а дальше посмотрим. Каждая команда бьется за место в топ-4 АПЛ, и если вы претендуете на него в марте или апреле, значит, вы в гонке», - приводит слова Тухеля официальный сайт «Челси».

Напомним, что в первом туре АПЛ «синие» переиграли в гостях «Эвертон». Их матч с «Тоттенхэмом» пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 18:30 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Энтони Тэйлор.