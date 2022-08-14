«Майнц» сыграл в ничью с «Унионом» во втором туре чемпионата Германии

«Майнц» в домашнем матче второго тура бундеслиги сыграл вничью «Унионом» со счетом 0:0.
Обе команды нанесли по 10 ударов, но хозяева поля чаще попадали в створ (5 против 2).
Напомним, что в первом туре «Унион» обыграл дома «Герту» (3:1), а «Майнц» победил в гостях «Бохум» (2:1).
В следующем своем матче «карнавальники» сыграют 20 августа в гостях с «Аугсбургом», а команда из столицы Германии в этот же день примет в Берлине «Лейпциг».
Бундеслига
2-й тур
«Майнц» (Майнц) - «Унион» (Берлин) - 0:0
источник: «Советский спорт»