Голкипер «Торпедо» Ботнарь получил травму в матче с «Оренбургом»

В Оренбурге идет второй тайм матча пятого тура чемпионата России, в котором местной команде противостоит «Торпедо».

На данный момент счет 1:0 пользу хозяев.

На 22-й минуте травму получил вратарь гостей Виталий Ботнарь. После борьбы с соперниками 21-летний голкипер забрал мяч и упал на газон.

Ботнарю оказали медицинскую помощь, но через несколько минут его заменил Александр Довбня. К этому моменту счет был равным - 0:0.

Добавим, что в трех матчах нового сезона Ботнарь пропустил семь мячей.