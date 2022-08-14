Форвард «ПСЖ» Лионель Месси назвал главного претендента на «Золотой мяч».

Отметим, что сам 35-летний аргентинец впервые не попал в список претендентов на награду с 2005 года.

«Думаю, в этом году не будет никаких сомнений. У Карима Бензема был захватывающий сезон», — цитирует Месси испанские СМИ.

Добавим, что Бензема в минувшем сезоне провел за «Реал» 46 матчей, в которых забил 44 мяча и отдал 15 результативных передач. Вместе с испанским клубом Карим выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов.