«Спартак» - «Сочи»: Промес, Нобоа и Сарвели выйдут в старте

В воскресенье, 14 августа, на стадионе «Открытие Банк Арена» состоится матч 5-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи». Команды объявили стартовые составы на игру.
«Спартак»: Селихов, Денисов, Литвинов, Джикия, Хлусевич, Умяров, Мартинс, Зобнин, Игнатов, Промес, Соболев.
«Сочи»: Адамов, Терехов, Мещанинов, Дркушич, Макарчук, Нобоа, Ангбан, Цаллагов, Юсупов, Сарвели, Мелкадзе.
Добавим, что перед началом встречи подопечные Гильермо Абаскаля идут вторыми в турнирной таблице с десятью очками, в активе сочинцев четвертая строчка и восемь баллов.
источник: «Советский спорт»