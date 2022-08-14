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«Спартак» - «Сочи»: Промес, Нобоа и Сарвели выйдут в старте

Матч начнется в 20:00 мск.
14 августа 2022 19:00
автор: Александр Бойченко

В воскресенье, 14 августа, на стадионе «Открытие Банк Арена» состоится матч 5-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи». Команды объявили стартовые составы на игру.

«Спартак»: Селихов, Денисов, Литвинов, Джикия, Хлусевич, Умяров, Мартинс, Зобнин, Игнатов, Промес, Соболев.

«Сочи»: Адамов, Терехов, Мещанинов, Дркушич, Макарчук, Нобоа, Ангбан, Цаллагов, Юсупов, Сарвели, Мелкадзе.

Добавим, что перед началом встречи подопечные Гильермо Абаскаля идут вторыми в турнирной таблице с десятью очками, в активе сочинцев четвертая строчка и восемь баллов.

источник: «Советский спорт»
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