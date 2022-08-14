Два гола Полоза принесли «Ростову» выездную победу над «Пари НН»

В матче пятого тура чемпионата России «Ростов» на выезде нанес поражение «Пари НН».

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Дмитрий Полоз (15-я минута с пенальти и 57-я). По мячу в ворота «Пари НН» отправили Даниил Уткин (39) и Данил Глебов (67). У хозяев отличились Николай Калинский (20), Милсон (66) и Тимур Сулейманов (82).

Команда Валерия Карпина набрала 11 очков и вышла на второе место в таблице. »Пари НН» с двумя очками остался на 14-й позиции.

РПЛ

5-й тур

«Пари НН» - «Ростов» - 3:4 (1:2)

Голы: Калинский, 20 (пен.); Милсон, 66; Сулейманов, 82 - Полоз, 15 (пен.), 57; Уткин, 39; Глебов, 67.