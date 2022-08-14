«Оренбург» победил «Торпедо», которое большую часть второго тайма играло в меньшинстве

«Оренбург» в домашнем матче пятого тура российской премьер-лиги победил «Торпедо» со счетом 1:0.

За хозяев поля на 31-й минуте забил нападающий Дмитрий Воробьев.

Добавим, что гости с 48-й минуты играли в меньшинстве: за фол последней надежды на форварде Брайане Мансилье был удален защитник Илья Кутепов.

Таким образом, команда, которой руководит чех Марцел Личка набрала 6 очков и поднялась на 10-е место в турнирной таблице. Подопечные Александра Бородюка остались 15-ми с одним набранным очком.

В следующем туре «Торпедо» сыграет 21 августа на выезде с «Зенитом». «Оренбург» в этот же день проведет гостевой матч против «Краснодара».

РПЛ

5-й тур

«Оренбург» (Оренбург) - «Торпедо» (Москва) - 1:0 (1:0)

Гол: Воробьев, 31

«Оренбург»: Гошев, Полуяхтов, Сиваков, Гойкович, Хотулев, Печенин, Аюпов, Вера (Башич, 84), Марин (Ковалев, 84), Воробьев (Титков, 53), Мансилья (Сычевой, 59).

«Торпедо»: Ботнарь (Довбня, 29), Кутепов, Кожемякин, Самсонов, Рязанцев (Смольников, 46), Померко, Енин, Эркинов (Лаптев, 81), Нетфуллин, Караев (Султонов, 59), Калмыков (Турищев, 46).

Предупреждения: Вера, 12, Полуяхтов, 33, Мансилья, 53, Сиваков, 71, Турищев, 90.

Удаление: Кутепов, 48.