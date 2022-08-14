Бывший капитан «Локомотива» - о продаже Бека-Бека: Вероятно, он был уже не до конца мотивирован

Экс-капитан «Локомотива» Сергей Гуренко оценил продажу клубом полузащитника Алексиса Бека-Бека.

«Он, в отличие от Дмитрия Баринова, даже не считался железным игроком основы. Француза уступили «Ницце» за € 12 млн плюс € 2 млн в виде бонусов. Считаю, это хорошая и правильная сделка. Вероятно, он был уже не до конца мотивирован. Можно вспомнить глупое удаление во встрече с «Ростовом», когда Алексис подвел партнеров. Подобные вещи на ровном месте не происходят. Если бы ушел Баринов, это была бы потеря. О Бека-Бека такого сказать не могу», - приводит слова Гуренко RT.

Добавим, что Бека-Бека пополнил состав «Локомотива» в августе прошлого года. Всего за красно-зеленых он отыграл 28 матчей, отдав четыре результативных передачи. Его соглашение с москвичами было рассчитано до конца сезона-2025/26.

Ранее во Франции футболист защищал цвета «Кана».