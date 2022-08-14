Гол Кейна на последних минутах помог «Тоттенхэму» вырвать ничью в гостевом матче с «Челси»

В воскресенье, 14 августа, на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоялась встреча 2-го тура АПЛ между «Челси» и «Тоттенхэмом». В матче зафиксирована результативная ничья 2:2.
Голы в составе «синих» забили Калиду Кулибали (19-я минута) и Рис Джеймс (77). У «шпор» отличились Пьер-Эмиль Гейбьерг (68) и Гарри Кейн (90+6)
Таким образом, обе команды после двух туров набрали четыре очка.
Следующий матч «Челси» проведет 21 августа на выезде против «Лидса», а «Тоттенхэм» примет «Вулверхэмптон» днем ранее.
АПЛ
2-й тур
«Челси» - «Тоттенхэм» 2:2
Голы: Кулибали 19, Джеймс 77, - Хейбьерг 68, Кейн 90+6
источник: «Советский спорт»