Гол и результативная передача Мюллера помогли «Баварии» обыграть «Вольфсбург»

«Бавария» в домашнем матче второго тура бундеслиги победила «Вольфсбург» со счетом 2:0.
За команду Юлиана Нагельсмана забил Джамал Мусиала (33-я минута). Ему ассистировал Томас Мюллер, который позже стал автором второго гола (44).
Напомним, что в первом туре «Бавария» разгромила на выезде «Айнтрахт» (6:1), а «Вольфсбург» сыграл дома вничью с «Вердером» (2:2).
20 августа «волки» примут на своем поле «Шальке», а действующие чемпионы Германии на следующий день сыграют на выезде с «Бохумом».
Бундеслига
2-й тур
«Бавария» (Мюнхен) - «Вольфсбург» (Вольфсбург) - 2:0 (2:0)
Голы: Мусиала, 33; Мюллер, 44
источник: «Советский спорт»