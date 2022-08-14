Костариканец Марин стал лучшим игроком матча «Оренбург» - «Торпедо»

Нападающий «Оренбурга» Джимми Марин стал лучшим игроком матча пятого тура российской премьер-лини с участием своей команды и «Торпедо» (1:0), сообщает пресс-служба первого клуба.
Напомним, что Марин на 31-й минуте отдал голевой пас на своего одноклубника Дмитрия Воробьева.
Команда, которой руководит чех Марцел Личка набрала 6 очков и поднялась на 10-е место в турнирной таблице. Подопечные Александра Бородюка остались 15-ми с одним набранным очком.
В следующем туре «Торпедо» сыграет 21 августа на выезде с «Зенитом». «Оренбург» в этот же день проведет гостевой матч против «Краснодара».
источник: ФК «Оренбург»