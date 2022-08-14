Тухель - о конфликте с Конте: Во время рукопожатия нужно смотреть в глаза

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал подробности конфликта в концовке матча 2-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (2:2).

После завершения матча немецкий наставник протянул руку своему визави из «Тоттенхэма», однако тот не стал смотреть в глаза партнеру и молча прошел дальше. Этот поступок вызвал гнев Тухеля, после чего начался конфликт между двумя тренерскими штабами.

«Я думал, во время рукопожатия надо смотреть друг другу в глаза, но у него было другое мнение на этот счет. Во всем этом не было необходимости, но так можно сказать о многом», — сказал Тухель Sky Sports.

Голы в составе «синих» забили Калиду Кулибали (19-я минута) и Рис Джеймс (77). У «шпор» отличились Пьер-Эмиль Гейбьерг (68) и Гарри Кейн (90+6)

Таким образом, обе команды после двух туров набрали четыре очка.