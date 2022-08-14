«Спартак» разгромил «Сочи» и вышел на первое место чемпионата России

«Спартак» в домашнем матче пятого тура российской премьер-лиги победил «Сочи» со счетом 3:0.

В составе команды Гильермо Абаскаля забивали дважды Квинси Промес (57-я и 84-я минуты), а также Антон Зиньковский, гол которого стал дебютным в составе «Спартака».

Таким образом, красно-белые набрали 13 очков и возглавили турнирную таблицу, «барсы» остались на шестом месте с девятью очками.

В следующем туре «Спартак» сыграет 20 августа на выезде с «Динамо», «Сочи» в этот же день проведет гостевой матч с «Ростовом».

РПЛ

5-й тур

«Спартак» (Москва) - «Сочи» (Сочи) - 3:0 (0:0)

Голы: Промес, 57, 84; Зиньковский, 71

«Спартак»: Селихов, Денисов (Рассказов, 86), Р. Литвинов, Джикия (Н. Чернов, 86), Хлусевич, Перейра (Пруцев, 73), Умяров, Зобнин, Игнатов (Зиньковский, 64), Промес, Соболев (Николсон,

86).

«Сочи»: Адамов, Мещанинов, Дркушич, Терехов, Цаллагов (Бурмистров, 36), Ангбан (Кравцов, 72), Нобоа, Макарчук, Юсупов (Жоаозиньо, 63), Сарвели (Батырев, 63), Мелкадзе.

Предупреждения: Соболев, 59 Кравцов, 88

Судья: Мешков (Дмитров).