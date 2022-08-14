Победа над «Сочи» стала для «Спартака» пятисотой в чемпионатах России

Победа над «Сочи» стала для «Спартака» (0:3) юбилейной в чемпионатах России.

А именно пятисотой. По данному показателю красно-белые занимают первое место и оторвались от своего главного преследователя ЦСКА на 16 выигрышей.

Подопечные Гильермо Абаскаля набрали 13 очков и возглавили турнирную таблицу текущего сезона российской премьер-лиги, «барсы» остались на шестом месте с девятью очками.

В следующем туре «Спартак» сыграет 20 августа на выезде с «Динамо», «Сочи» в этот же день проведет гостевой матч с «Ростовом».