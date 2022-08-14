Хабиб уверен, что «Спартак» поборется с «Зенитом» за первое место в РПЛ

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов выразил уверенность, что «Спартак» будет бороться с «Зенитом» за первое место в РПЛ.

Ранее красно-белые разгромили «Сочи» в 5-м туре РПЛ (3:0).

«Очень хорошо сыграли. «Спартак» будет бороться с «Зенитом» в РПЛ. Очень хорошо игра идёт», — передает слова Нурмагомедова одно из крупных спортивных СМИ России.

В составе команды Гильермо Абаскаля забивали дважды Квинси Промес (57-я и 84-я минуты), а также Антон Зиньковский, гол которого стал дебютным в составе «Спартака».

Таким образом, красно-белые набрали 13 очков и возглавили турнирную таблицу, «барсы» остались на шестом месте с девятью очками.