Точилин - о поражении «Сочи»: «Спартак» сейчас в таком состоянии, что ошибок не прощает

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал разгромное поражение от «Спартака» в 5-м туре РПЛ (0:3).

«Первый тайм был с переменным успехом, владели инициативой поровну, были моменты. Во втором тайме совершили ошибки в безобидных ситуациях. А «Спартак» сейчас в таком состоянии, что они такие ошибки не прощают.

В первом тайме не было видно разницы в классе. Во втором тайме сильно просели в функионалке. Отсюда идут ошибки. У московских клубов составы сильные, поэтому они за это наказывают», — сказал Точилин известному спортивному СМИ России.

В составе команды Гильермо Абаскаля забивали дважды Квинси Промес (57-я и 84-я минуты), а также Антон Зиньковский, гол которого стал дебютным в составе «Спартака».

Таким образом, красно-белые набрали 13 очков и возглавили турнирную таблицу, «барсы» остались на шестом месте с девятью очками.