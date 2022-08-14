Конте прокомментировал конфликт с Тухелем в концовке матча c «Челси»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал инцидент, возникший в концовке матча 2-го тура АПЛ с наставником «Челси» Томасом Тухелем.

«Челси» показал, что они очень хорошая команда. Мы играли лучше по сравнению с прошлым сезоном, но если мы хотим доставить им проблемы в таблице, мы должны играть лучше.

Я не хочу комментировать этот инцидент , это не самое главное. Если и есть какие-то проблемы, то только между нами», — сказал Конте Sky Sports.

После завершения матча немецкий наставник протянул руку своему визави из «Тоттенхэма», однако тот не стал смотреть в глаза партнеру и молча прошел дальше. Этот поступок вызвал гнев Тухеля, после чего начался конфликт между двумя тренерскими штабами.