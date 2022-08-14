Промес признан лучшим игроком матча «Спартак» - «Сочи»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес признан лучшим игроком матча пятого тура российской премьер-лиги (РПЛ) с участием своей команды и «Сочи» (3:0), сообщает пресс-служба красно-белых.
Напомним, что Промес в данном матче оформил дубль и с шестью забитыми мячами единоличным стал лидером гонки бомбардиров РПЛ.
Красно-белые набрали 13 очков и возглавили турнирную таблицу чемпионата России, «барсы» остались на шестом месте с девятью очками.
В следующем туре «Спартак» сыграет 20 августа на выезде с «Динамо», «Сочи» в этот же день проведет гостевой матч с «Ростовом».
источник: ФК «Спартак»