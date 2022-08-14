Нобоа: «Спартак» и ЦСКА будут побороться за чемпионство с «Зенитом»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о перспективах своей команды в нынешнем сезоне РПЛ.

— На что «Сочи» может претендовать в этом году? И на что может претендовать «Спартак»?

— У нас много проблем. Тяжелая ситуация. Думаю, место в середине таблицы наше. «Спартак» поборется за чемпионство с «Зенитом». Как и ЦСКА. С «Зенитом» реально бороться, — передает слова Нобоа одно из известных спортивных СМИ России.

В составе команды Гильермо Абаскаля забивали дважды Квинси Промес (57-я и 84-я минуты), а также Антон Зиньковский, гол которого стал дебютным в составе «Спартака».

Таким образом, красно-белые набрали 13 очков и возглавили турнирную таблицу, «барсы» остались на шестом месте с девятью очками.