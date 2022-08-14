Главный тренер «Оренбурга» - о матче с «Торпедо»: Мы могли выиграть 3:0

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка на пресс-конференции высказался о победном матче с «Торпедо».

«Первый тайм мы играли не быстро, первые минуты могли выходить с мячом более спокойно, потом успокоились и комбинации стали получаться, но важно забивать, а мы не решали ситуации и можно сказать, нам повезло, что Воробьеву дали время пробить. Надо улучшать финальную фазу атаки.

Команда показывала хорошую игру, создавала моменты, искали мячи между линиями, на фланге, не боялись играть один в один, но с последним решением, пасом, ударом надо прибавлять. Мы могли выиграть 3:0 и порадовать болельщиков», - сказал Личка в видеоролике, опубликованном на официальном сайте «Оренбурга».

Напомним, что «Оренбург» с 48-й минуты играл в большинстве: за фол последней надежды на форварде Брайане Мансилье был удален защитник Илья Кутепов.

Команда Лички набрала 6 очков и поднялась на 10-е место в турнирной таблице. Подопечные Александра Бородюка остались 15-ми с одним набранным очком.

В следующем туре «Торпедо» сыграет 21 августа на выезде с «Зенитом». «Оренбург» в этот же день проведет гостевой матч против «Краснодара».