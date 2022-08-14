«Марсель» с Жиго сыграл вничью с «Брестом» в выездном матче Лиги 1

В воскресенье, 14 августа, состоялся матч 2-го тура французской Лиги 1 между «Брестом» и «Марселем». В игре зафиксирована ничья (1:1).
В составе хозяев гол забил Пьерр Лис-Мелу (61-я минута). Гости ответили точным ударом Нуну Товареша (38).
Отметим, что все 90 минут в составе «Марселя» на поле провел бывший защитник «Спартака» Самуэль Жиго.
В следующем матче «Брест» встретится 21 августа на выезде с «Анже», а «Марсель» примет «Нант» днем ранее.
Лига 1
2-й тур
«Брест» - «Марсель» 1:1
Голы: Лис-Мелу 61, - Товареш 38
источник: «Советский спорт»