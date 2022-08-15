Мбаппе хочет, чтобы «ПСЖ» продал Неймара в текущее трансферное окно

Форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе обратился к руководству клубу с просьбой продать этим летом нападающего Неймара.

По информации Get French Football News, в данный момент отношения между обоими игроками являются напряженными как на футбольном поле, так и за его пределами. Отмечается, что француз предпочитает играть с Лионелем Месси, нежели с бразильцем.

Напомним, что на старте нового сезона Неймар забил пять голов и отдал три результативных передачи в трех матчах за «ПСЖ». В свою очередь, Мбаппе отметился одним забитым мячом в одной встрече.