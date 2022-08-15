«Эвертон» отказался продавать нападающего клуба Гордона в «Челси» за 47 миллионов евро

«Эвертон» может продать флангового нападающего клуба Энтони Гордона в летнее трансферное окно.

Как утверждает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях, в подписании 21-летнего футболиста заинтересован «Челси», предложивший за игрока 47 миллионов евро. Отмечается, что «ириски» отказались продавать форварда за такую сумму. По информации источника, «синие» раздумывают над тем, чтобы отправить еще одно предложение.

Напомним, что Гордон является воспитанником академии «Эвертона». Всего за команду он отыграл 62 матча, забил четыре гола и отдал восемь результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.