«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании форварда сборной Испании де Томаса

Нападающий «Эспаньола» и сборной Испании Рауль де Томас входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

По информации Cope, представители обоих клубов уже провели беседу по поводу потенциального трансфера 27-летнего футболиста этим летом. Отмечается, что каталонцы готовы отпустить форварда за 25-30 миллионов евро.

Напомним, что де Томас является воспитанником академии «Реала». К «Эспаньолу» он присоединился в январе 2020 года. В прошедшем сезоне игрок стал одним из лучших бомбардиров чемпионата Испании, забив 17 голов в 34 матчах.

Действующий контракт де Томаса с «Эспаньолом» рассчитан до 30 июня 2026 года.