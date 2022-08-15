Блогер Джейк Пол готов заплатить за организацию поединка между Тухелем и Конте

Известный видеоблогер и начинающий боксер Джейк Пол высказался по поводу конфликтной ситуации между главным тренером «Челси» Томасом Тухелем и наставником «Тоттенхэма» Антонио Конте в матче второго тура чемпионата Англии.

– Страх понятен, когда не смотришь противнику в глаза. Тухель нокаутировал бы Конте, а я заплатил бы деньги, чтобы увидеть это, – написал Пол в своих соцсетях.

Отметим, что после завершения матча Тухель протянул руку Конте, однако итальянец не стал смотреть в глаза немецкому специалисту и молча прошел дальше. Этот поступок вызвал гнев Тухеля, после чего начался конфликт между двумя тренерскими штабами.

По итогам конфликта Тухель и Конте получили красные карточки.